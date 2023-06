Монгольский музыкант будет работать в качестве композитора известного американского шоу Disney On Ice

CentralAsia (MNG) - Известный монгольский композитор и продюсер Чинбат Батмөнх выбран в качестве композитора известного американского шоу Disney On Ice.

Чинбат очень известен в среди молодых композиторов Монголии. С 2007 по 2011 год Чинбат работал клавишником и студийным музыкальным руководителем в группе певицы Аретой Франклин, которая возглавляла список 100 самых известных певиц в мире и известна как Королева соула. В 2009 году он написал музыку к песне Ареты Франклин «My Country 'Tis Of Thee», которая исполнялась на инаугурации бывшего президента США Барака Обамы.

С 2005 года он работал композитором в главном шоу Нью-Йорка Big Apple, а также в бродячем цирке Ringling Brother's and Barnum Bailey, который круглый год гастролирует по США и Канаде. В 2009 году он выступил на концерте Nelson Mandel Tribute Mandela Day в Нью-Йорке и в том же году выступил на концерте, посвященном 25-летию Зала славы рок-н-ролла, в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

На родине в 2011 году дал свой первый концерт «Давтагдашгүй», а в 2012 году выступил со своим сольным концертом «Эзлэн».

В 2011 году написал музыку к фильму «Аравт», в 2014 году музыку к сериалу «Чайка рождена летать», в 2014 году музыку к художественному фильму «Мама, выходи за меня замуж».

Жена Чинбата — Сарнай Цогтбаяр, певица группы «Emotion», одной из первых женских групп в рок-попе, любимой монгольским народом и любимой молодежью всех поколений. В 2020 году Чинбат перенес операцию по пересадке печени в Южной Корее, донором стала его жена Сарнай.

Disney on Ice, первоначально Walt Disney's World on Ice, представляет собой серию гастрольных ледовых шоу, созданных компанией Feld Entertainment Ice Follies And Holiday on Ice, Inc. по соглашению с The Walt Disney Company. В шоу, ориентированном в первую очередь на детей, фигуристы изображают персонажей Диснея в спектаклях, основанных на различных фильмах Диснея. Feld Entertainment лицензировала права на материалы Disney для ледовых шоу и включает в себя совместный доход от мерчандайзинга между Disney и Ice Follies.

источник: Middle Asian News

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения