Монголия присоединилась к Берлинской декларации

CentralAsia (MNG) - Во время Специальных Олимпийских игр в Берлине 18 июня 2023 года Special Olympics World учредила «Коалицию мировых лидеров за доступное общество», и Монголия была названа одной из 14 стран 4 континентов, основавших эту коалицию.

Зулпхар Сархад, заместитель министра труда и социального обеспечения, представлял Монголию на встрече за круглым столом по созданию «Коалиции мировых лидеров за инклюзивное общество» во главе с Тимом Шрайвером, главой Всемирной Специальной Олимпиады. Цель коалиции — предоставить доступное образование 2 миллионам интеллектуально разнородных детей в 150 000 школ по всему миру и ускорить реформу системы образования.

43 процента детей с ограниченными интеллектуальными возможностями бросили школу, 49 процентов никогда не ходили в школу, 42 процента не умеют читать, писать и считать четырьмя способами. По сравнению с обычными детьми они подвергаются издевательствам и дискриминации в два-три раза.

По этой причине Специальная Олимпиада расширила свою программу доступного образования, которая была успешно реализована в 30 000 школ в 148 странах, для достижения Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, и, Монголия берет на себя инициативу в осуществлении гуманитарной революции.

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