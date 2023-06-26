В Улан-Баторе стартовала «Всемирный форум по продвижению экспорта-2023»

CentralAsia (MNG) - Под эгидой Президента Монголии 26-29 июня 2023 года в Улан-Баторе пройдет Всемирный форум по продвижению экспорта на тему «Диверсификация зеленой торговли: органическая, цифровая и устойчивая».

Форум направлен ​​на продвижение зеленой экономики, торговли и экспорта, создание благоприятной деловой среды для малых и средних предпринимателей, в том числе женщин и молодежи, предложение, продвижение и распространение электронных решений, а также расширение регионального и международного сотрудничества, новые рынки и новые обсудить возможности.

В первый день форума состоятся встречи за круглым столом по таким темам, как консультации предпринимателей из развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, торговая инфраструктура, региональная связь и доступное содействие торговле.

27 июня, во Всемирный день микро-, малых и средних предприятий, состоится дискуссия на тему повышения молодежного предпринимательства и занятости, а также будет проведен конкурс на представление зеленых предприятий и проектов. В конкурсе молодые предприниматели, отобранные из 63 стран, будут соревноваться в двух категориях: экологически чистые бизнес-решения и инициативы по восстановлению окружающей среды.

Итоги обсуждений и деловых встреч, организованных в рамках форума, планируется включить в Национальную экспортную стратегию, которая будет запущена в конце 2023 года.

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