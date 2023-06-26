163 тахи, 1200 хуланов зарегистрировано в Гоби Монголии

CentralAsia (MNG) - Защитники природы провели незапланированную инспекцию в западной части Большого Гобиского биосферного заповедника, таких как Тахи Ус, Хонь Ус, Таван Толгой, Шал Хар, Гун Тамга, Ширийн Ус, Хөндлөнгийн Өвөр и Халтар Толгой.

В общей сложности 163 лошади Пржевальского, известные как «тахи», и 1200 монгольских азиатских диких ослов, известных как «хулан», были зарегистрированы в результате проведения исследований по мониторингу диких животных.

В Министерстве экологии и туризма сообщили, что в рамках программы «Исследователь будущего-2023» учащиеся экоклуба средней школы сомона Уенч аймака Ховд посетили поход в Баянбурд, Халзан, Бургэдей и Ёлхон, а также Научные руководители, эксперты и защитники природы «Интернэшнл Тахи Групп» консультировали студентов во время полевой практики.

Монгольский дикий осел, также известный как монгольский хулан, является номинированным подвидом онагра. Встречается в южной Монголии и северном Китае. Ранее он был обнаружен в восточном Казахстане и южной Сибири, прежде чем был истреблен там в результате охоты. По состоянию на 2015 год монгольский дикий осел внесен в список МСОП как находящийся под угрозой исчезновения. Текущие оценки численности популяция составляют примерно 42 000 голов в Монголии и около 5 000 голов в Северном Китае.

Ареалом обитания лошади Пржевальского или Тахи являются степи и пустынные степи Азии. Тахи можно приручить, но ездить на них нельзя. Они были повторно завезены в Монголию в 1940-х годах, и с тех пор их популяция выросла до 200 особей.

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