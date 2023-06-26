Правительство, частный сектор и скотоводы Монголии будут сотрудничать в производстве продукции животноводства

CentralAsia (MNG) - В рамках поддержки продуктов животноводства, отвечающих критериям климатоустойчивого развития, и вывода их на рынок, была организована инвестиционная выставка в рамках проекта «Повышение адаптивного потенциала и управления рисками сельского населения в Монголии (ADAPT)».

В этом мероприятии приняли участие губернаторы четырех аймаков, где реализуется проект, директора областного продовольственно-сельскохозяйственного управления, начальник ветеринарно-медицинского управления, выборные губернаторы восьми сомонов, представители пастушеских организаций, животноводческих перерабатывающих предприятий и участвовали их ассоциации, Программа развития Организации Объединенных Наций, соответствующее руководство Министерства окружающей среды и туризма, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, а также представители частного сектора и государственных организаций.

На выставке участников познакомили с устойчивой моделью продукции животноводства, которая будет опробована в восьми подрайонах четырех аймаков проекта.

В рамках проекта ADAPT за восемь месяцев будут реализованы следующие модельные мероприятия:

• Соглашение об использовании пастбищ для приведения поголовья скота в соответствие с пропускной способностью пастбищ и стимулы от управления пастбищами для поддержки пастухов в выполнении их обязательств по соглашению (оплата экосистемных услуг)

• Группы скотоводов обязуются создать здоровую и мирную зону, свободную от инфекционных заболеваний, на уровне контрактных пастбищ для обеспечения качества продукции.

• Животноводческие организации должны осуществлять деятельность по вводу молодняка в хозяйственный оборот путем откорма ягнят.

• Концентрация скота, мяса и кашемира в одном месте, проверка качества и происхождения, покупка и продажа через кооперативы и сельскохозяйственные биржи сотрудничающим частным перерабатывающим предприятиям.

Согласно Статье 60.2.8 Закона о Бюджете, он предусматривает осуществление типовых мероприятий в направлении адаптации к изменению климата, которые могут быть реализованы в суммах от налога на скот для достижения указанных мероприятий.

Выставка организована проектом ADAPT, который реализуется Программой развития ООН, Министерством окружающей среды и туризма, Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и финансируется Зеленым климатическим фондом. Проект ADAPT будет реализован в аймаках Ховд, Дорнод, Завхан и Сухбаатар в период с 2021 по 2028 годы.

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