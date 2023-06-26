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«Роснефть» увеличит объемы экспорта топлива в Монголию

CentralAsia (MNG) -  21 июня состоялась встреча председателя парламента Монголии Занданшатара Гомбожава с главным исполнительным директором ПАО НК «Роснефть» Игорем Сечиным.

Стороны обсудили развитие энергетического сотрудничества между двумя странами, а также модернизацию энергогенерирующих мощностей Улан-Батора. Кроме того, был разговор об увеличении объема топлива, которое будет доставлено в Монголию в ближайшие пару месяцев, до начала плановых ремонтных работ.

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