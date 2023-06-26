В МИД Китая назвали события вокруг ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

CentralAsia (CA) - Представитель МИД КНР ответил на вопросы журналистов по поводу «инцидента с ЧВК «Вагнер». В вопросе коротко перечислялись происходившие вокруг основателя ЧВК Евгения Пригожина события, сам он прозвучал так: «Каков комментарий Китая по этому поводу?»

«Это внутренние дела России. Будучи дружественным соседом и партнером по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в поддержании национальной стабильности и достижении развития и процветания»,— ответил официальный представитель МИДа.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.

Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.

Позднее Пригожин прокомментировал обращение Путина, сказав, что «никто не собирается прийти с повинной».

Затем Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.