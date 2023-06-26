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Премьер-министр Монголии прибыл в Пекин с официальным визитом

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 26 июня 2023 г. прибыл в Пекин с официальным визитом в Китайскую Народную Республику (КНР).

Премьер-министра тепло приветствовали заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Монголии Чай Вэньжуй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в КНР Бадрал Тувшин и сотрудники посольства.

В ходе своего визита премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай также нанесет визит вежливости Председателю КНР Си Цзиньпину и Председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Он также проведет официальные переговоры с Премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Кроме того, премьер-министр примет участие в 14-м ежегодном собрании новых чемпионов Всемирного экономического форума, также называемом «Летний Давос».

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