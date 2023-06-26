Заместитель госсекретаря Фернандес: Это был незабываемый день в Монголии!

CentralAsia (MNG) - Заместитель государственного секретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе В. Фернандес находится официальным визитом в Улан-Батор, Монголия, 25-29 июня.

Цель его поездки — изучить возможность сотрудничества в проектах по продвижению экономического развития и устойчивости Монголии с акцентом на энергетическую безопасность, критически важные полезные ископаемые, транспорт, продовольственную безопасность, права интеллектуальной собственности и цифровую экономику.

В Улан-Баторе заместитель госсекретаря Фернандес присоединится к правительствам Монголии и Республики Корея (РК), чтобы начать первый в истории трехсторонний диалог по важнейшим полезным ископаемым, который углубит сотрудничество между тремя странами и поможет определить пути совместной работы для продвижения высоких экологические, социальные и управленческие (ESG) стандарты в горнодобывающей промышленности.

Помимо этих официальных встреч, он проведет хорошие дни в столице Монголии.

Он посетил в музее Чойжин-Лама. Написал на своей странице твиттера: «Увидеть и узнать о богатом культурном наследии Монголии внушает трепет. Так горжусь, что Посольство США в Монголии работает с музеем Чойжин-Ламы над восстановлением храма Ядам через Фонд послов по сохранению культуры».

Он также играл в баскетбол с женской баскетбольной командой Монголии 3х3. «Мне понравилось играть с потрясающей женской сборной Монголии по баскетболу 3х3! Мастерство поистине мирового класса. Мы можем жестко соперничать на корте, но спорт учит нас уважать друг друга, как ничто другое».

«Это был незабываемый день в Монголии! Спасибо, Посольство США в Улан-Баторе и коллеги из USAID и Millennium Challenge) за работу, которую вы делаете для продвижения экономических приоритетов и укрепления нашего ??-?? партнерства. Без вас работа американской дипломатии была бы просто невозможна».

«В этом году Соединенные Штаты отмечают 36-летие прочных дипломатических отношений с Монголией, и я с нетерпением жду расширения нашего партнерства за счет совместных усилий в области важнейших полезных ископаемых, энергетики и окружающей среды», — написал он.

источник: Middle Asian News

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