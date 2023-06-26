Пожар площадью 80 га в Астане ликвидировали после недели тушения, – МЧС Казахстана

CentralAsia (KZ) - В МЧС Казахстана сообщили о ликвидации возгорания камыша и сухостоя в Астане в районе озера Талдыколь. Пожар тушили с 19 июня.

«Силами столичных пожарных горение камыша и сухой травы в районе озера Талдыколь на солончаковой местности сегодня в 11:22 ликвидировано на площади 80 га», - сообщили в пресс-службе министерства.

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Напомним, пожар начался утром 19 июня между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы на предварительной площади 15 га. Тушение осложнялось сильным ветром, болотистой местностью и отсутствием подъездных путей. Площадь пожара увеличилась до 50 га, позже – до 80 га.

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