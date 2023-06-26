Лидер «Талибана» заявил о восстановлении прав женщин Афганистана

Хайбатулла Ахундзада

CentralAsia (CA) - Режим радикального движения «Талибан» освободил женщин от традиционных притеснений и вернул им статус свободных людей. С таким утверждением выступил верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада в своем заявлении по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

«Были приняты конкретные меры для спасения женщин от многих традиционных притеснений, включая принудительные браки, и были защищены их шариатские права. <...> Был восстановлен статус женщин как свободных и достойных людей, и все учреждения обязаны помогать женщинам в обеспечении [права] вступления в брак, наследования и других прав», — говорится в распространенном в тексте Ахундзады.

Он сообщил, что талибы предприняли «необходимые шаги для улучшения положения женщин, чтобы обеспечить им комфортную и благополучную жизнь в соответствии с исламским шариатом».

Лидер талибов отметил, что проблемы женщин в Афганистане связаны, в том числе, с «негативными аспектами 20-летней оккупации».

После захвата власти в Афганистане в августе 2021 году талибы ввели ограничения, соответствующие, по их мнению, исламским ценностям. В частности, радикалы обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, запретили показывать драматические фильмы и передачи с участием женщин-актрис.