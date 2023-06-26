«Всемирный форум по развитию экспорта – 2023» стартует сегодня в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Под эгидой Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа сегодня в Улан-Баторе, Монголия, начался «Всемирный форум по развитию экспорта – 2023».

Форум, запланированный на 26-29 июня, начался с деловой дискуссии по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и со вступительным словом выступила министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Министр Батцэцэг представила информацию о текущем состоянии экономики, торговли и инфраструктуры Монголии, а также о ходе реализации Венской программы действий для РСНВМ. Кроме того, г-жа Батцэцэг выразила намерение активно сотрудничать со странами-партнерами, партнерами по развитию и участниками для улучшения и расширения деятельности Международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в Улан-Баторе.

Г-жа Рабаб Фатима, заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам (ООН-КВПНРМ), выступила после выступления министра иностранных дел Монголии. Она сказала: «Инициативы стран, не имеющих выхода к морю, распространились по всему миру, и сегодня в ходе Форума мы обсуждаем выполнение Венской программы действий, уделяя особое внимание препятствиям и вызовам, с которыми сталкиваются не имеющие выхода к морю, особенно развивающиеся страны. Третья Конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), впервые пройдет в Африке. Конференция, которая будет проходить в Кигали, столице Руанды, проводится каждые десять лет и объединяет министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, чтобы донести голос частного сектора до правительств и Управления Высокого представителя Организации Объединенных Наций. Поэтому я считаю, что сегодняшний Всемирный форум по развитию экспорта окажет положительное влияние на предстоящую конференцию. Я хотел бы поздравить и выразить благодарность Монголии за организацию Всемирного форума по развитию экспорта под эгидой Президента Монголии в преддверии Третьей конференции Организации Объединенных Наций».

Кроме того, г-жа Рабаб Фатима пожелала Форуму успехов и выразила уверенность в том, что Всемирный форум по развитию экспорта, проходящий в Улан-Баторе, Монголия, послужит мостом для обмена опытом с другими странами и откроет новые возможности для Монголии как страны, не имеющей выхода к морю.

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