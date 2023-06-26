В Москве и области отменили режим контртеррористической операции

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CentralAsia (CA) - В Москве снимаются все ограничения, введенные из-за режима контртеррористической операции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Национальный антитеррористический комитет одновременно с этим сообщил, что в городе и Московской области отменен режим контртеррористической операции (КТО).

Школьный выпускной пройдет 1 июля, добавил мэр.

Позднее о снятии режима КТО сообщило и правительство Воронежской области.

Режим КТО действовал в Москве, Подмосковье, а также Воронежской области с утра 24 июня. Его ввели для пересечения возможных терактов.

Ограничения ввели, после того как вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят.