Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остается под следствием по делу о мятеже, - «Ъ»

CentralAsia (CA) - Как стало известно «КоммерсантЪ», на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

Возбуждено оно было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина было объявлено после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.

25 июня некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили о том, что в Генпрокуратуре РФ, которая ранее признала постановление следователя СУ ФСБ о возбуждении дела о мятеже законным и обоснованным, данное решение было отменено, в связи с чем прекращено и уголовное преследование Пригожина. Однако источник «Ъ» в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По данным источника «Ъ», для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят.