Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина. Он посетил пункт управления Западной группировки войск «спецоперации»

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения военной операции. Там он заслушал доклад командующего Западной группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке и формированию резервов. Также Шойгу провел совещание с командирами группировки войск.

Как сообщает ведомство, министр обороны отметил эффективность действий группировки «Запад», а также обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск в ходе «спецоперации» и создание условий для безопасного размещения личного состава, сообщает Минобороны РФ. Когда именно состоялся визит, не уточняется.

«Командующему и командирам Западной группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения»,— сказано в пресс-релизе Минобороны.

Это первое появление Сергея Шойгу после событий 23 и 24 июня, когда глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поднял мятеж. Одной из целей его выступления называлась отставка Шойгу, а также главы Генштаба Валерия Герасимова. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело. Ситуацию урегулировали в течение суток: было решено, что Евгений Пригожин отправится в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто. В Кремле обещали, что участников мятежа преследовать не будут.