В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 27-29 июня ожидаются дожди с грозами, сохранится прохладная погода, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие дни погоду большей части республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами: 27 июня на северо-западе, 27-28 июня на севере, востоке, 29 июня на западе страны – сильные дожди», - сообщают синоптики.

Также по Казахстану ожидается град, шквал и усиление ветра, практически по всей республике сохранится прохладная погода.

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