Украинские войска в ходе контрнаступления за выходные продвинулись на 1-2 км на востоке, − Минобороны Украины

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CentralAsia (CA) - Силы обороны Украины в конце прошлой недели начали наступление на нескольких направлениях на востоке страны и по состоянию на утро 26 июня продвинулись вперед на 1-2 км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«Наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижение от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага», - сказала она.

В то же время войска РФ, по ее словам, пытались наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение прошлой недели на этих направлениях состоялось около 250 боевых столкновений. «Но вытеснить украинские войска с занимаемых позиций враг не смог. Тяжелые бои продолжаются».

По словам Маляр, за прошедшую неделю на востоке российские войска совершили 6 457 обстрелов, выпустив 315 006 боеприпасов. Заместитель министра подчеркнула, что по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось.

Она также добавила, что обстановка на юге за прошедшую неделю существенных изменений не претерпела.

«Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв. км», - сказала она.

Заместитель министра подчеркнула, что всего с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.

По словам Маляр, российские войска оказывают мощное сопротивление, но вместе с тем несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В частности, погибших за прошедшую неделю у россиян в 8 раз больше, чем у ВСУ, сообщила заместитель министра.