Госдума лишила ЧВК возможности вербовать заключенных

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CentralAsia (CA) - Госдума России лишила частные военные компании (ЧВК) возможности вербовать заключенных. Это следует из заявления председателя комитета нижней палаты парламента по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что отныне осужденные смогут заключать контракты только с Минобороны России.

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, полная процедура прописана», — сказал депутат.

По его словам, «в этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у ЧВК ушла, они уже не могут оттуда брать».

Каким образом заключенные попадали в ЧВК до этого, Крашенинников уточнять не стал.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.