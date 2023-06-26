Президент Казахстана принял спикера Жогорку Кенеша

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева, сообщает Акорда.

Президент подчеркнул важность развития отношений между двумя странами и углубления межпарламентских связей. По его словам, Кыргызстан для Казахстана является добрым соседом, братским государством и стратегическим партнером.

Токаев отметил, что сегодня казахско-кыргызские отношения динамично развиваются. Этому способствуют взаимодействие на межправительственном и межпарламентском уровне.

Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами увеличивается с каждым годом. Они планируют довести товарооборот до 2 млрд долларов, сообщил президент.

Он выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности придадут важный импульс многим направлениям многопланового взаимодействия между странами. Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на всестороннее развитие союзнических отношений с братским Кыргызстаном.

Шакиев поблагодарил его за встречу и казахское гостеприимство, а также передал теплые слова приветствия от имени президента Садыра Жапарова.

По словам спикера, Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими странами во всех отношениях, и всестороннее сотрудничество, основанное на взаимопонимании и поддержке, постоянно углубляется. Шакиев выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Кыргызстаном.

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