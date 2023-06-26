Две компании из Узбекистана попали в 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

CentralAsia (UZ) - В 11-й пакет санкций Евросоюза против России попали две компании из Узбекистана — Alfa Beta Creative и GFK Logistic Asia, которые, по данным экспертов, поддерживают военно-промышленный комплекс РФ. Полный список таких предприятий опубликовала на своем сайте Еврокомиссия.

Как отметили в организации, на этот раз список компаний, попавших под санкции, дополнили 87 предприятий. На них наложены ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий.

Помимо российских компаний, есть целый ряд иранских, а также зарегистрированных в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении.

Что касается узбекистанских предприятий, то ранее они фигурировали в санкционных списках Министерства торговли США. По данным ведомства, эти компании пытались в обход действующих ограничений закупать американские товары для нужд российской военной и оборонной промышленности.

В Еврокомиссии подчеркнули, что в данном пакете санкций введен новый механизм, позволяющий устанавливать ограничения против третьих стран.

«Это позволит ЕС ограничивать продажу, поставку, передачу или экспорт определенных товаров и технологий, подпадающих под санкции, в определенные третьи страны, чьи юрисдикции считаются подверженными постоянному и особо высокому риску их обхода», — говорится в сообщении Европейской комиссии.

11-й пакет санкций затрагивает сферы торговли, транспорта и энергетики. В частности, Евросоюз запретил:

экспорт еще 15 категорий комплектующих для российского оружия;

экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридных автомобилей;

продажу, лицензирование или передачу третьим странам прав интеллектуальной собственности или коммерческую тайну в отношении производства подсанкционных товаров, чтобы их было нельзя производить за пределами ЕС;

въезд прицепов и полуприцепов из России;

транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу;

заходы в порты ЕС судов, которые занимаются перегрузкой российской нефти, а также судов, которые «манипулируют либо отключают навигационные системы слежения» во время транспортировки нефти из России, подпадающей под ограничения;

Кроме того, установлены отступления от ранее введенных ограничений, позволяющие обеспечить техническое обслуживание трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), по которому казахстанская нефть транспортируется в ЕС в обход территории России.

В новый пакет санкций также включены более 100 физических и юридических лиц, чьи активы в странах Евросоюза должны быть заморожены. В список вошли высшие военные чины, судьи, принимавшие политически мотивированные решения в отношении граждан Украины, бизнесмены, пропагандисты, IT-компании, предоставляющие технологии и программное обеспечение для российской армии.