Возобновились активные бои в районе дач у Антоновского моста на левом берегу Днепра, - СМИ

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CentralAsia (CA) - Со вчерашнего дня возобновились активные бои в районе дач у Антоновского моста на левом берегу Днепра, которую контролировали российские формирования. На протяжении последних недель украинские формирования перебрасывали малые группы на катерах. Об этом 26 июня сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Сводка на 17:00 по Московскому времени выглядит так:

- С ночи свыше 50 украинских военнослужащих заняли позиции прямо у моста, прикрывшись опорами и близлежащими строениями. Попытки российских бойцов выбить ВСУ с участка не увенчались успехом из-за постоянного огня артиллерии и применения противниками кустарных БЛА.

- Украинским формированиям на руку играет рельеф местности, поскольку правый берег Днепра выше левого. А удары ВКС России по позициям противника оказались неточными. Отсутствие огневого воздействия дает украинским формированиям время для закрепления в дачах.

- Ситуация на левом берегу Днепра остается напряжённой. Российским военнослужащим физически сложно выдавить ВСУ с этой стороны реки из-за огневого контроля подступов .

- С тактической точки зрения закрепление ВСУ на этом участке пока не играет существенной роли: из дач идёт одна дорога, остальное — это либо болото, либо острова, передвигаться через которые большими силами затруднительно.

- Однако при отсутствии реакции и систематического поражения украинских позиций и подходящих подкреплений ВСУ смогут продолжить движение вглубь.