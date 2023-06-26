Бывший помощник Путина: На армию повесили все «убытки» — и материальные, и репутационные. А ЧВК получает деньги и славу

CentralAsia (CA) - Бывший помощник президента Владимира Путина и замглавы президентской администрации Владислав Сурков выступил против существования частных военных компаний (ЧВК) в России. По его словам, в России нельзя легитимизировать «по сути своей антиинституциональный» институт. Интервью с Сурковым опубликовал в своем телеграм-канале близкий к нему политтехнолог Алексей Чеснаков. По словам Чеснакова, Сурков ответил на его вопросы в субботу, 24 июня, передает РБК.

«Не нужно нам этого. В наших Вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК. ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО. Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием», — приводит слова Суркова Чеснаков.

Создание частных вооруженных отрядов не соответствует русской политической и военной культуре, а сама идея ЧВК заимствована у США, отметил бывший помощник президента. «В России нельзя, например, иметь частную атомную станцию. А частную штурмовую дивизию вроде как можно? Почему? «Частные армии» у нас возникали только во времена Смуты и Гражданской войны», — продолжил Сурков.

Он считает, что если закон о ЧВК примут, то это создаст перспективу превращения России и «евразийскую зону племен», как бы хорошо и предусмотрительно ни был написан документ.

«ЧВК — это же кооператив при армии! На армию повесили все «убытки» — и материальные, и репутационные. А ЧВК получает деньги и славу. Да, среди бойцов ЧВК много героев. Но разве меньше их среди «обычных» десантников, пехотинцев, танкистов, артиллеристов?! Если это не остановить, итог будет разрушительным», — сказал Сурков.

Он также считает, что стратегические промышленные отрасли в СССР были разрушены после того, как при каждом госпредприятии стали создавать кооперативы, которые получали всю прибыль, а расходы вешали на государство.

Законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний может быть готов не раньше осени, он требует тщательной проработки, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее он сообщил, что нижняя палата работает в этом направлении. Сейчас согласно Конституции в России запрещено создание вооруженных формирований. За их организацию, участие в них или финансирование грозит уголовная ответственность, как и за наемничество.

На вопрос о причинах мятежа Сурков напомнил, что в 1980 году Пригожин был одним из «гопников», напавших на женщину в Ленинграде и ограбивших ее. «И это все, что нужно знать о Пригожине. Больше ничего. Все остальное не имеет значения», — подытожил Сурков.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов 25 июня заявил, что России необходим закон о ЧВК и работа над ним ведется. На следующий день он сказал, что законопроект требует тщательной проработки и будет готов не раньше осени.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас озвучил противоположную позицию: по его мнению, разработка отдельного закона с определением правового статуса частных военных компаний в России сейчас не нужна.

«Разработку отдельного закона по ЧВК актуальной сейчас не считаю», — сказал сенатор. Среди актуальных для законодателей он назвал вопрос о заключении подследственными контрактов с Минобороны.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе по позициям его бойцов и объявил о начале «марша справедливости». Утром того же дня он заявил, что ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и заняла штаб Южного военного округа. Он заявил о желании «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу и намерении «идти в Москву». Помимо Ростова-на-Дону, бойцов ЧВК 24 июня заметили в Липецкой и Воронежской областях.

Президент Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством и «ударом в спину». Президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным, к вечеру стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев. Основатель ЧВК объявил, что бойцы вернутся в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня они покинули Ростов-на-Дону.

До этого, 23 июня, Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России назвало его обвинения провокацией, а ФСБ завела уголовное дело об организации вооруженного мятежа. После того как Пригожин развернул колонны бойцов, в Кремле сообщили, что дело будет прекращено, вагнеровцев не будут преследовать по закону, а основатель ЧВК сможет уехать в Белоруссию.