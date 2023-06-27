Монголия заняла третье место в таблице медалей турнира Большого шлема в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - «Ulaanbaatar Grand Slam-2023» был успешно организован под эгидой Президента Монголии с 23 по 25 июня на стадионе «Steppe Arena». Около 350 спортсменов из 41 страны проверили свои навыки и физическую силу в этом адреналиновом турнире.

Монголия завершила турнир Большого шлема с шестью медалями, в том числе двумя золотыми и четырьмя бронзовыми, и заняла третье место в таблице медалей. В частности, Б. Гончигсурэн (-100 кг) и Ё. Басхуу (-66 кг) возглавил пьедестал, гордо подняв Государственный флаг Монголии. Кроме того, бронзовые медали завоевали О. Цэцэнцэнгэл (+100 кг), Д. Номинзул (+78 кг), Д. Эрдэнэбаяр (-73 кг) и Б. Эрхэмбаяр (-66 кг).

Турниры Большого шлема по дзюдо — это престижные международные турниры по дзюдо, проводимые Международной федерацией дзюдо в рамках мирового тура IJF.

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