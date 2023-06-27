Заместитель госсекретаря США Фернандес посетил рудник Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе заместитель госсекретаря Фернандес присоединится к правительствам Монголии и Республики Корея, чтобы начать первый в истории трехсторонний диалог по важнейшим полезным ископаемым, который углубит сотрудничество между тремя странами и поможет определить пути совместной работы для продвижения высоких экологических и социальных и стандарты управления в горнодобывающей промышленности.

В ходе визита заместитель госсекретаря также встретился с членами Американской торговой палаты в Монголии, выступил с докладом о международной торговле на Всемирном форуме развития экспорта, посетил рудник Оюу-Толгой.

Он написал в Твиттере: «Я впечатлен стандартами и протоколами безопасности, а также тем, что эти талантливые люди делают здесь — с «блочным обрушением» и многим другим. Приятно видеть, что Oюу-Толгой и Монголия работают вместе над достижением самых высоких стандартов ESG».

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