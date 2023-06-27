Выставка «Всемирный день малых и средних предприятий-2023» открылась на площади Сухэ-Батора

CentralAsia (MNG) - Под эгидой Президента Монголии сегодня на площади Сухэ-Батора открыла свои двери выставка «Всемирный день малых и средних предприятий-2023» в рамках «Всемирного форума по развитию экспорта – 2023».

Более 200 местных и зарубежных предприятий в области кожи, шерсти, кашемира, органических продуктов питания, швейных изделий, информационных технологий и ремесел принимают участие и представляют свою продукцию на ярмарке, которая продлится до 28 июня.

В целях популяризации и поддержки вклада малых и средних предприятий в устойчивое развитие мировой экономики и общества Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций ежегодно 27 июня отмечает «Всемирный день малых и средних предприятий».

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