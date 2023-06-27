Спикер нижней палаты Лок сабха парламента Индии посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Спикер Ом Бирла Нижней палаты Лок Сабха парламента Республики Индия собирается посетить Монголию в июле следующего года по приглашению спикера Великого Государственного Хурала Занданшатара Гомбожав.

Лок сабха (хинди लोकसभा; рус. Народная палата) — нижняя палата парламента Индии. Члены Лок сабхи избираются прямым всеобщим тайным голосованием на основе мажоритарной системы. Максимальный установленный конституцией страны размер Лок сабхи — 552 депутата (до 530 от штатов, до 20 от союзных территорий, и ещё два могут быть назначены президентом для представления интересов индийцев британского происхождения). Лок сабха избирается сроком на 5 лет, однако, если в стране было объявлено чрезвычайное положение, её полномочия могут быть продлены ещё на год. 17-я Лок сабха была сформирована в 2019 году.

Депутатом Лок сабхи может стать любой гражданин Индии не младше 25 лет, психически здоровый и не являющийся банкротом. Кандидат должен также представить свидетельство о том, что против него не возбуждено уголовных дел.

Спикер — Ом Бирла (с 19 июня 2019 года, Бхаратия джаната парти).

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