Монгольские и китайские журналисты готовят совместный репортаж
CentralAsia (MNG) - Журналисты и операторы, члены Союза журналистов Монголии, находятся в Шанхае и провинции Цзянсу Китая по инициативе Всекитайской ассоциации журналистов Китая и работают над подготовкой совместного репортажа с журналистами из КНР.
Около 30 журналистов из Монголии и 20 из Китая участвуют в поездке «Встретимся в Китае – познакомимся с новым веком». Они ознакомятся с техническим и технологическим прогрессом Китая, развитием, процветанием и строительством нового века и подготовят совместный репортаж.
Открытие совместного репортажа состоялось в Хөх-хото. Союз журналистов Монголии сообщает, что вещание начнется из Шанхая 26 июня 2023 года.
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