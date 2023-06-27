МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ в подавлении мятежа Пригожина

МИД Казахстана

CentralAsia (KZ) - Россия не запрашивала помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом 26 июня рассказал на брифинге представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает издание Nur.kz.

По словам Смадиярова, официально никакой помощи с российской стороны не запрашивалось. «Это (направление помощь) только в рамках оговоренных этой организацией условий и правил» — так Айбек Смадияров ответил на вопрос, будет ли оказана помощь в рамках ОДКБ, если от Владимира Путина поступит такой запрос.

Ранее, 24 июня, пресс-служба президента Казахстана сообщала о телефонных переговорах Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Токаев назвал происходящие события «внутренним делом России». Он отметил, что «конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.

В ОДКБ входит Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Ключевой статьей договора является статья, согласно которой агрессия, направленная на одно из государств-участников, будет рассматриваться как агрессия против всех государств--участников договора.

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