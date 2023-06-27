Зеленский посетил передовые позиции украинской армии на Южном фронте. Фото
- Азия и мир, политика
- 9:57, 27 июня 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой на Южном направлении. Соответствующее видео Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.
«Поблагодарил и вручил государственные награды бойцам, защищающим Украину на южных участках фронта. Мы проехали сегодня сотни километров, были в разных точках, общались с воинами разных бригад, поблагодарили разных наших героических людей. Разных, но с одинаковой целью - победа нашего государства, нашего народа», - сказал президент.
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