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Зеленский посетил передовые позиции украинской армии на Южном фронте. Фото

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой на Южном направлении. Соответствующее видео Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил и вручил государственные награды бойцам, защищающим Украину на южных участках фронта. Мы проехали сегодня сотни километров, были в разных точках, общались с воинами разных бригад, поблагодарили разных наших героических людей. Разных, но с одинаковой целью - победа нашего государства, нашего народа», - сказал президент.

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