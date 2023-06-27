Японские бандиты «якудза» и маргиналы воюют в Украине, чтобы «почувствовать себя полезными», - South China Morning Post

CentralAsia (CA) - Вопреки рекомендациям властей воздерживаться от поездок в Украину, некоторые японцы все равно отправляются туда, чтобы сражаться на стороне ВСУ. Этими людьми, прошедшими через личные неудачи, движет желание компенсировать свою «бесполезность» на родине боями с Россией, пишет South China Morning Post (Гонконг).

Один из них бывший якудза, а другой говорит, что он «бесполезный человек», который бросил свою работу менеджера салона маджонга, чтобы присоединиться к борьбе и проявить себя.

Правительство Японии, как и другие страны, предостерегло своих граждан от поездок в Украину. Но небольшая целеустремленная группа предпочла проигнорировать этот совет.

Менеджер маджонг-салона в Японии Юя Мотомура, всегда хотел найти способ заявить о себе обществу, которое, как он чувствовал, смотрело на него свысока. Затем Россия вторглась в Украину.

45-летний мужчина — один из немногих японцев, которые присоединились к украинцам, борющимся с российским вторжением, игнорируя предупреждения своего правительства и нарушая многолетний национальный принцип пацифизма.

Японские вооруженные силы по конституции ограничены обороной и не участвовали в боевых действиях со времен Второй мировой войны.

Тем не менее, Мотомура сказал, что он сразу же был очарован идеей боевых действий в Украине, когда увидел, как президент Украины Владимир Зеленский говорит о «защите нашей независимости, нашей страны».

«Я всегда чувствовал, что я более социально сознателен, чем думают другие люди. Сражаясь за Украину, я мог доказать это не только словами», — сказал он, готовясь покинуть Японию для участия в конфликте.

Мотомура совершил первую поездку в Украину всего через два месяца после вторжения России, первоначально перевозя припасы для беженцев и перемещенных лиц. Он был полон решимости найти место среди бойцов страны и после нескольких поездок был принят в Грузинский легион, в состав которого входит много иностранных членов.

Он не первый новобранец легиона из Японии, и его принятие было облегчено соотечественником, который известен как Хару-сан и признал, что ранее принадлежал к якудза - японской мафии.

Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили сказал, что в настоящее время в его рядах насчитывается восемь японцев из числа военнослужащих 33 национальностей.

«Они очень мотивированы, очень дисциплинированы и легко осваивают обучение, которое проходят сейчас», — сказал он.

В то время как многие иностранные боевики, прибывшие в Украину из других стран, имеют военный и боевой опыт, уникальные конституционные ограничения Японии означают, что ее добровольцы начинают с абсолютных новичков.

И когда посольство Украины в Токио первоначально призвало добровольцев присоединиться к борьбе — повторив приглашение Зеленского о иностранной поддержке — оно быстро отозвало его.

Правительство Японии, как и другие страны, предостерегло своих граждан от поездок в Украину.

Небольшая решительная группа проигнорировала этот совет.

В прошлом году Япония подтвердила, что гражданин, который, как сообщается, был бывшим военнослужащим страны, был убит в бою в Украине.

И Мотомура сказал, что с ним связались члены Сил самообороны Японии, которые поддержали его планы.

«Я думаю, что многие люди в этой стране разочарованы тем, что они связаны конституцией», — сказал он.

Мотомура уже помог привлечь других к делу, а Кэндзиро Миямори, бывший повар, сказал, что он вдохновил его присоединиться к легиону.

«Я уверен, что в Украине есть много мужчин, которые не хотят идти на фронт, но вынуждены идти ради своих близких», — сказал 44-летний мужчина по видео из Украины. «Я хочу заменить одного из них и сражаться за свою страну».

Мотомура признает, что его мотивы связаны с его личными обстоятельствами, в том числе с трудным детством.

«Я перестал ходить в школу в четвертом классе [10 лет]», — сказал он, вспоминая свое самое раннее воспоминание — сидел за кулисами вечернего кабаре, где выступала его мать. По его словам, у нее развилось психическое заболевание после побега от жестокого отца, и он бросил школу, чтобы заботиться о ней.

Сейчас он управляет магазином, где покупатели играют в китайский маджонг, спят днем и живут отдельно от двух его детей и их матери.

«Если бы у меня были деньги и дела в этом магазине шли хорошо, я бы туда не пошел. Я никчемный человек в Японии, но я надеюсь привезти что-нибудь из Украины», — сказал он, упаковывая вещи, включая камуфляжные куртки и жилеты цвета хаки.

Миямори также называет свой развод и разлуку с трехлетним сыном частью своей мотивации к борьбе. «Я думаю, что таких, как я, много», — сказал он.

Двое мужчин прибыли в Украину в апреле, но с осторожностью относятся к характеру своих тренировок, говоря только, что они включают в себя много бега и упражнений.

Мотомура сказал, что он еще не знает, когда и даже будет ли он отправлен, но он не сожалеет о своем решении.

«Людей в Украине может воодушевить только тот факт, что мы приехали сюда из Японии», — сказал он из Киева.

«Я здесь, в этой стране, в надежде использовать себя. В этом смысле я уже чувствую себя удовлетворенным», - сказал он.