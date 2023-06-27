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За первые 5 месяцев 2023 года товарооборот между Монголией и Китаем вырос до $7,1 млрд

CentralAsia (MNG) -  За первые пять месяцев 2023 года товарооборот между Монголией и Китаем вырос до 7,1 млрд долларов США. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Главного таможенного управления Монголии.

«Таким образом, доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии с начала 2023 года составила 73,2 процента», — говорится в официальном сообщении.

Китай, являющийся второй по величине экономикой мира, на протяжении многих лет сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера Монголии и ее ведущего экспортного направления.

Добавим, что за отчетный период Монголия вела торговлю со 139 странами.

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