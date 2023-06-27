В Telegram появятся Stories

CentralAsia (CA) - Telegram в июле запустит функцию Stories, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он отметил, что изначально команда мессенджера была против внедрения Stories, но более половины всех запросов о новых функциях связаны именно с этим форматом.

Истории будут находиться в верхней части списка чатов. Пользователи смогут определять, кто увидит их Stories: все, только контакты или несколько избранных людей. Истории любых контактов можно будет убрать с главного экрана, переместив их в список «Скрытые».

В Stories можно будет публиковать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами, текст, ссылки и отмечать других людей. Можно задать время действия: 6, 12, 24 или 48 часов. Доступен вариант, при котором Stories будут отображаться постоянно на странице профиля.