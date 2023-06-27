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На севере ОАЭ загорелся 36-этажный небоскреб. Видео

CentralAsia (CA) -  На севере Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в городе Аджман загорелся жилой небоскреб, сообщают агентства Fast News Network и Ematatalyoum в Twitter.

Очевидцы публикуют видеозаписи с места происшествия. Судя по ним, огнем охвачено многоэтажное жилое здание. На месте происшествия работают пожарные. О погибших или пострадавших пока не сообщалось.

Возгорание произошло в жилом комплексе Ajman One Tower. Предыдущий раз пожар в этом строении случился в 2016 году. Это комплекс из 12 зданий по 36 этажей, которые насчитывают в общей сложности 3 тыс. апартаментов.

Позже издание Ajman News в своем Twitter сообщило, что пожар ликвидирован.

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