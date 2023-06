Путин пока не будет заменять Шойгу, чтобы не выглядело будто уступил Пригожину, − ISW

Путин, Шойгу и Пригожин.

CentralAsia (CA) - Аналитики Американского Института изучения войны (Institute for the Study of War) считают, что российский президент Владимир Путин пока не будет заменять главу Минобороны, чтобы это не выглядело, будто он выполняет требование главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, который добивался увольнения Сергея Шойгу. Об этом говорится в отчете ISW на 27 июня.

«Кремль, вероятно, пытается дать понять, что Шойгу пока сохранит свою позицию и что Путин не поддастся на попытку шантажа Пригожина», - говорится в сообщении.

Как отмечает ISW, вероятно, в пользу этого свидетельствует сообщение Минобороны России о том, что 26 июня Шойгу якобы посетил неустановленный передовой командный пункт Западной группы российских войск в Украине. Это было его первое публичное появление после марша Пригожина в Ростов-на-Дону и в Москву.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Западная группа войск действует на линии Купянск-Сватово в Харьковской и Луганской областях.

Сообщалось, что Шойгу встречался с командующим этой группы войск Евгением Никифоровым и ставил перед ним задачу не допустить продвижения украинских войск на фронте.

В то же время аналитики ISW акцентируют, что Шойгу не посещал штаб-квартиру ВС РФ в Ростове-на-Дону после того, как город был захвачен «вагнеровцами», и не связывался иным образом с силами ВС РФ на юге Украины после завершения вооруженного мятежа.

Несмотря на то, что российские мил-блогеры продолжали спекулировать на теме смены российского военного командования, в частности, называя фамилию губернатора Тульской области Алексея Дюмина на должность Шойгу, аналитики не верят, что Путин быстро проведет такие ротации.

«Пока непонятно, заменит ли Кремль Шойгу и Герасимова, но маловероятно, что Кремль немедленно пойдет на такие радикальные изменения в командовании, поскольку это выглядело бы как уступка требованиям Пригожина. Ранее ISW уже сообщал, что Путин ценит лояльность, а Шойгу и Герасимов продемонстрировали свою преданность Путину», − заключают аналитики.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.