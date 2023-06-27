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Самолет главы ЧВК «Вагнера» Пригожина прилетел в Беларусь, - белорусские оппозиционные паблики

CentralAsia (CA) -  Бизнес-джет главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет BAe 125-800B прилетел туда из Санкт-Петербурга, сообщает Беларускі Гаюн со ссылкой на данные Flight Radar.

«Бизнес-джет Евгения Пригожина (регистрационный номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40», - говорится в сообщении.

Еще один бизнес-джет (с регистрационным номером RA-02878) прилетел из России. Он вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился в Мачулищах в 07:58.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.

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