Премьер-министр Монголии встретился с вьетнамским коллегой в Тяньцзине

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 27 июня провел отдельные двусторонние встречи со своим коллегой из Вьетнама по случаю их участия в 14-м Ежегодном собрании новых чемпионов (AMNC) Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Тяньцзине, Китай.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подчеркнул, что Монголия надеется на расширение и дальнейшее укрепление сотрудничества с Вьетнамом, особенно в области транспорта, железных дорог, авиации, межличностных обменов и туризма.

Он предложил обеим сторонам повысить роль Монголо-Вьетнамского межправительственного комитета и механизмов их сотрудничества.

Со своей стороны, премьер-министр Фам Минь Чин подтвердил, что Вьетнам неизменно придает большое значение отношениям с Монголией и желает и впредь укреплять добрую традиционную дружбу между двумя странами.

Чин предложил сторонам увеличить обмен делегациями как на центральном, так и на местном уровне, тем самым укрепив взаимопонимание и доверие, а также принять меры по созданию более благоприятных условий для обмена между людьми.

В контексте глобальных и региональных колебаний укрепление вьетнамо-монгольских отношений имеет большое значение для двух народов, сказал премьер-министр Чин, добавив, что Вьетнам готов выступать в качестве моста для Монголии в расширении связей с АСЕАН во имя мира и процветания в региона и мира.

Два премьер-министра воспользовались случаем, чтобы обсудить международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнув роль многосторонности и соблюдения международного права.

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