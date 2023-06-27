Лукашенко о мятеже в России: Не надо делать героев ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина – мы ситуацию упустили

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «в деле» о мятеже главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в России «нет героев», сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

«Я сказал: «Ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина». Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», - сказал он на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

По словам белорусского президента, самое страшное, что «если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались».

Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за событиями на юге России.

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно»,— сказал президент Белоруссии. Лукашенко считает, что в случае крушения России все погибнут под обломками.

По его словам, на фоне событий в России «засуетились беглые» из Белоруссии.

«Учитывая роль Белоруссии в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения. Особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые всё больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации. Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошёл. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. 250 млн надо же получить. Только там они поделят, а эти наши безумцы, которых ещё несколько тут осталось, не вычистили мы, – они же ничего не получат. Опять пушечным мясом будут», – отметил Лукашенко.

Он добавил, что эти «беглые» успели опубликовать очередные призывы и планы с готовностью реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа».

«Даже такие случаи были. Насколько обезумели так называемые калиновцы. Их же на фронт загнали, воюют. А тут услышали: в Белоруссии чуть ли не революция. Рванули оттуда, а заградотряды: «Назад, ребята, не вовремя». Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники – никто. Армия в течение полудня, все Вооружённые Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность», – отметил Лукашенко.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.

27 июня ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» в России. Также в Минобороны РФ заявили, что начата подготовка к передаче тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России.