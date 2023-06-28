Сборная Катара вышла в финал Монголии 3x3 U-23

CentralAsia (MNG) - Катар прошел в финал Монголии 3x3 U-23 после победы в Лиге наций FIBA 3x3 U-23 - Доха (Западная Азия), соревнования которой завершились на площадке Катарской федерации баскетбола (QBF) в Аль-Гарафе с участием 4 команд, а именно: Катар, Саудовская Аравия, Иордания и Туркменистан.

Команда Катара U-23 сыграет в финале Монголии, чтобы определить квалификационные матчи чемпионата мира FIBA 3x3 U-23, который пройдет в Польше с 27 сентября по 1 октября.

Президент QBF Мохаммед Саад Аль Мугайсиб выразил удовлетворение успехом сборной Катара U-23 и выходом в финал Монголии 3x3 U-23, который проходит квалификацию на чемпионат мира FIBA 3x3 U-23, который пройдет в Польше, заявив, что в команду входят перспективные игроки, у которых большое будущее в соревнованиях 3x3.

Аль Мугайсиб высоко оценил технический уровень всех национальных команд, отметив, что QBF проявляет большой интерес ко всем возрастным группам.

Со своей стороны, генеральный секретарь QBF Саадун Сабах Аль Кувари поздравил баскетбольную семью с достижениями сборной Катара U-23 и их подходом к квалификации на чемпионат мира FIBA 3x3 U-23 после достижения Монголии 3x3 U-23. -23 финала.

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