В 2022 году в Афганистане было произведено 80% всего опиума в мире. - ООН

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CentralAsia (CA) - В Афганистане в минувшем году было произведено 80% всего опиума в мире. Об этом говорится в новом отчете Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), передает Тolonews.

Однако официальный представитель радикального движения «Талибан», контролирующего власть в Афганистане с августа 2021 года, Забиулла Муджахид заявил, что опийный мак в стране не выращивают.

«Уже два года как запрещено выращивание [опийного] мака. Я уверен, что даже один процент [опиума] не производился, а если производился, то уничтожался. Это означает, что в 2023 году мы полностью очистили Афганистан от выращивания мака… Утверждение [о производстве опиума во всемирном объеме] неверно», — сказал он.

В отдельном отчете, опубликованном УНП ООН, говорится, что в Афганистане проживает около 3,5 млн потребителей наркотиков, что составляет почти 10% от общей численности населения.

Отметим, что по данным УНП ООН на ноябрь прошлого года, посевы опийного мака в Афганистане увеличились на 32% по сравнению с предыдущим годом и составили 233 тысячи гектаров.

Основные площади посевов — 73% — сосредоточены в юго-западных областях Афганистана, там же наблюдался и наибольший прирост урожая. В провинции Гильменд пятая часть пахотных земель была отведена под опийный мак, указывалось в ноябрьском докладе УПН ООН.