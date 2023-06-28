Один из ярких известных корейских актеров Рю Сын Рён стал посланником туризма Монголии

CentralAsia (MNG) - Корейская звезда экраны Рю Сын Рён назначен посланником туризма Монголии.

Правительство Монголии поставило цель принять «один миллион туристов» в 2023 году. В рамках этой работы планируется принять 250 000 туристов из Южной Кореи, а роль поддержки и продвижения Монголии в стране взял на себя южнокорейский актер Рю Сын Рён. Министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий назначил его «посланником туризма» Монголии.

Рю Сын-рён — южнокорейский актёр — родился 29 ноября 1970 года в Сочхоне, Чхунчхон-Намдо, Южная Корея. Рю Сын Рён окончил Сеульский институт искусств. Его актёрский дебют состоялся в возрасте 15 лет.

В настоящее время Рю Сын-рён преподает в Сеульском колледже искусств как адъюнкт-профессор.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения