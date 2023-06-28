Женское лидерство оказывает положительное влияние на все сферы жизни, — глава МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх дала интервью информационному агентству Монцамэ по случаю проведения встречи женщин-министров иностранных дел, которая пройдет в Улаанбаатаре 29-30 июня.

-В конце этого месяца в нашей стране состоится встреча женщин-министров иностранных дел. Расскажите о значении этой встречи подробнее?

-Женщины-министры иностранных дел обычно проводят встречи во время крупных международных встреч и мероприятий. В целях дальнейшего развития установленного формата и придания ему более формального и эффективного характера наша страна работает над организацией этой встречи, которая состоится 29-30 июня в Улаанбаатаре. В конечном итоге мы стремимся превратить эту встречу площадкой для обмена нашими лучшими феминистскими практиками во внешней политике, обсуждения глобальных и региональных проблем и обмена нашими взглядами.

Сегодня мир сталкивается с такими серьезными вызовами, как изменение климата, стихийные бедствия, инфекционные заболевания, энергетический кризис, продовольственная безопасность, геополитическая конфронтация и фракционность. Это новые факторы, которые негативно влияют на международные отношения, одновременно подчеркивая и усугубляя старые барьеры. Поэтому на этой встрече мы договорились провести отраслевые совещания по трем темам: изменение климата, продовольственная безопасность и роль женщин в укреплении международного мира и безопасности. Заинтересованные стороны активно обсуждают содержание документов встречи.

В прошлом я участвовала в нескольких встречах и сессиях по феминистской внешней политике и неформальных группах женщин-министров иностранных дел во время международных мероприятий. Как женщина-министр я часто подчеркиваю важность прислушивания к мнению женщин во всем мире при обсуждении таких вопросов, как международный мир, стабильность, изменение климата и продовольственная безопасность.

-Феминистская внешняя политика сама по себе является относительно новой концепцией. Как это может быть согласовано с внешней политикой Монголии?

-Страны с феминистской или ориентированной на женщин внешней политикой сосредоточены на основных принципах прав человека, таких как защита прав девочек, и расширение прав и возможностей женщин и обеспечение гендерного равенства. По сути, идея основана на фундаментальных ценностях, согласно которым каждый человек должен иметь равные права, свободу и возможности, независимо от пола.

Бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём впервые представила феминистскую внешнюю политику в 2014 году, сформулировав «государственную политику, учитывающую гендерные аспекты, на всех уровнях разработки политики и принятия решений».

Следовательно, этой политики придерживаются Канада, Франция, Мексика, Испания, Люксембург, Германия, Ливия, Австралия, Норвегия и Чили. Страны с феминистской внешней политикой, такие как Канада, Австралия и Швеция, организуют тематические встречи женщин-министров иностранных дел по актуальным вопросам. В прошлом году министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли организовали панельную дискуссию на тему защиты прав девочек и женщин, находящихся в уязвимом положении.

Неформальная встреча женщин-министров иностранных дел организуется во время очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая проходит в сентябре каждого года в Нью-Йорке. Монголия присоединилась к группе «Феминистская внешняя политика +» в 2022 году. Страны-члены группы работают над внедрением гендерного подхода во внешнюю политику и международное сотрудничество, и добиваются вовлечения женщин в процессы принятия решений.

Монголия решительно поддерживает международные инициативы, направленные на поддержание гендерного равенства и защиту прав девочек и женщин. Тот факт, что наша страна является членом «ООН-женщины» и Комиссии по положению женщин, а также участие наших женщин в миротворческих операциях ООН, является ярким свидетельством нашей внешней политики, направленной на женщин.

Обеспечение прав человека и гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин и учет гендерной проблематики в государственной политике и деятельности являются жизненно важными областями государственной политики Монголии. В последнее время мы все чаще привлекаем женщин к административной работе на дипломатической службе и в миротворческих операциях ООН. Эта тенденция будет непрерывно усиливаться в будущем. Монголия последовательно реализует свою цель по увеличению числа женщин-миротворцев до 15% к 2027 году. Таким образом, мы можем сказать, что Монголия проводит внешнюю политику, направленную на женщин.

-Вы сказали, что Монголия проводит внешнюю политику, ориентированную на женщин, не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

-В нашу концепцию внешней политики не включены специальные пункты, связанные с гендерной проблематикой, и мы официально не заявляли, что будем проводить феминистскую внешнюю политику. Но мы последовательно поддерживали деятельность, направленную на устранение гендерного разрыва и продолжали проводить ориентированную на женщин политику в наших международных отношениях.

Министерство иностранных дел Монгольской Народной Республики начало подготовку первой женщины-дипломата в 1951 году, и через 5 лет назначило первых двух женщин на дипломатическую службу. Однако до 1990 года женщины составляли менее 10% от общего числа сотрудников дипломатической службы. Сейчас в Министерстве иностранных дел женщины занимают половину руководящих должностей. Кроме того, 6 женщин-послов возглавляют дипломатические миссии за рубежом. Это самое большое количество женщин-послов, работающих одновременно. Наша страна проводит политику поддержания сбалансированного соотношения полов путем внутренней подготовки своих национальных дипломатов, что находит отражение в практической деятельности Министерства иностранных дел.

С момента своего вступления в ООН Монголия последовательно поддерживает международные инициативы, направленные на поддержание сбалансированного гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин. Одним из первых мероприятий, организованных в рамках ООН в Улаанбаатаре, стал международный семинар, посвященный роли женщин в обществе. Наши женщины-дипломаты были избраны во 2-й Комитет по экономическим и финансовым вопросам и в 3-й Комитет по социальным, гуманитарным и культурным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН. Будучи избранным членом Совета ООН по правам человека в период 2016-2018 годов, наша страна уделяла приоритетное внимание гендерному равенству и защите прав детей, женщин и людей с ограниченными возможностями.

В 2022 году мы отметили 20-ю годовщину участия Монголии в миротворческих операциях ООН. Сейчас наша страна занимает 24-е место в мире по количеству участников миротворческих операций. За прошедший период более 900 женщин-военнослужащих внесли свой вклад в поддержание мира и безопасности, участвуя в миротворческих операциях ООН. По количеству женщин-миротворцев Монголия занимает 17-е место в мире и является лидером в Северо-Восточной и Центральной Азии. В июне прошлого года наша страна организовала международную конференцию на тему «Расширение участия женщин в миротворческих операциях», на которой обсуждались вопросы преодоления проблем, с которыми сталкиваются женщины-миротворцы, и расширения их участия.

-Какой вклад внесет феминистская внешняя политика в преодоление вызовов, с которыми сталкивается мир?

-Многие факты доказывают, что женщины-лидеры оказывают положительное влияние во всех сферах общественных отношений. Исследование, проведенное Глобальным институтом McKinsey в 2015 году, показало, что при равном участии женщин на рынке труда валовой внутренний продукт во всем мире может увеличиться на 26 процентов или на 28 триллионов долларов США в денежном выражении. Кроме того, Всемирный банк опубликовал исследование, которое показывает, что двухпроцентное увеличение участия женщин на всех уровнях принятия решений приведет к сокращению коррупции и взяточничества на 8 процентов.

Многие исследователи полагают, что если женщины будут более активно участвовать в управлении государственной администрацией, то тенденция к мирному разрешению споров усилится. В частности, участие женщин в миротворческой деятельности повышает вероятность заключения мирного соглашения и его осуществления в долгосрочной перспективе.

С момента принятия 1325-й резолюции Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности был достигнут значительный прогресс, но участие женщин в миротворческой деятельности остается недостаточным. Исследование показало, что доля женщин, представляющих конфликтующую сторону на официальных мирных переговорах в период с 1992 по 2019 год, составляла 13 процентов, в то время как женщины-посредники составляли 6 процентов. Участие и лидерство женщин необходимы для преодоления проблем, с которыми сталкивается мир, и разрешения конфротации посредством диалога.

-Как Монголия планирует поднять вопрос о том, как урегулировать конфликт путем диалога и реализовать инициативы и предложения, которые будут озвучены на встрече женщин-министров иностранных дел?

-Мы пригласили на эту встречу 39 женщин-министров, занимающих посты министров иностранных дел, и высокопоставленных женщин-руководителей международных организаций. Кроме того, приглашены 13 мужчин-министров иностранных дел из стран с феминистской и ориентированной на женщин внешней политикой.

На сегодняшний день свое участие подтвердили представители 9 стран, представляющих регионы, высокопоставленные должностные лица таких организаций, как ООН, Европейский банк реконструкции и развития и Центр международной торговли. Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных и европейских дел Федеративной Республики Германия Катрин Колонна выразили свою поддержку встрече и сотрудничеству. Заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед и некоторые представители не смогут присутствовать на встрече лично, но они могут высказать свое мнение онлайн.

Я верю, что диалог между женщинами-министрами иностранных дел внесет ценный вклад в преодоление вызовов, с которыми сталкивается мир, и будет расширяться, как платформа и источник мощного импульса. Вопросы, поднятые на этой встрече, будут дополнительно обсуждаться в рамках международной конференции на тему «Расширение участия женщин в миротворческих операциях», которую наша страна решила организовывать в каждые 5 лет.

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