Батцэцэг обсудила права женщин с заместителем генсека ООН Рабаб Фатимой

CentralAsia (MNG) - Глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх провела встречу с заместителем генерального секретаря ООН Рабаб Фатимой.

На полях встречи стороны обсудили вопросы гендерного равенства и прав женщин, а также положение стран с особыми потребностями и вклад Монголии в защиту интересов развивающихся государств, которые не имеют выход к морю.

Рабаб Фатима также намерена встретиться с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и посетить мероприятий, важных для развивающих стран, у которых нет выхода к морю.

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