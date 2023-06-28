В Улан-Баторе начали работу 150 студенческих полиций

CentralAsia (MNG) - Правительство определило сектор туризма как приоритет экономики и объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии». В связи с этим запущена программа «Студенческая полиция» с целью создания безопасных условий передвижения для отечественных и иностранных туристов. Уже девятый год программа будет организована до 21 августа.

Для участия в программе были отобраны 150 студентов из 21 университета. Студенческая полиция будет предотвращать преступления и правонарушения в туристических зонах. Он также отвечает за оказание им поддержки, советов и своевременное предоставление необходимой информации о местах проведения мероприятий, местах обслуживания и местах, связанных с туристической деятельностью. Студенческая полиция будет патрулировать четыре часа в день, с 10:00 до 14:00 и с 14:00 до 18:00 в две смены, а почасовая оплата увеличилась по сравнению с предыдущими годами. В этом году дежурная студенческая полиция в центральной части обеспечена велосипедами, самокатами и устройствами для перевода на множество языков.

Кроме того, был организован двухдневный тренинг для студентов-полицейских по передаче знаний и навыков по патрулированию улиц, площадей и общественных мест, по которым проходят иностранцы и туристы, и обеспечению их безопасности.

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