Токаев рассказал о предстоящем визите Путина в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с президентом России Владимиром Путиным его предстоящей визит в Казахстан осенью этого года, сообщает Акорда.

«И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнёрства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа», – подчеркнул он.

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