экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев рассказал о предстоящем визите Путина в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с президентом России Владимиром Путиным его предстоящей визит в Казахстан осенью этого года, сообщает Акорда.

«И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнёрства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа», – подчеркнул он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com