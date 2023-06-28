Обнаружены археологические находки, доказывающие, что бумага производилась в Монголии

CentralAsia (MNG) - Бумага, пожалуй, одно из самых важных изобретений всех времен в истории человечества. Происхождение бумаги было обусловлено появлением письменности – ведь помимо изобретения алфавита и грамматики, необходимо было на чем-то писать.
Следы производства бумаги во времена Монгольской империи были обнаружены в месте под названием Цант Дэрс на территории сомона Орхон аймака Сэлэнгэ. Ранее в этом районе сомона были обнаружены руины древнего города, и ведется новое исследование.
В результате исследований были вновь обнаружены и идентифицированы каменные строения и мельницы, где производилась бумага, а также другие находки.
Руины Цантын Дэрс относятся к периоду Монгольской империи в XIII-XIV веках, и очень интересно, что солому измельчали на мелкие кусочки с помощью каменной мельницы и использовали для изготовления бумаги. Монгольское слово «дэрс» переводится на русский язык как «ковыль» и «солома».
Остатки этой бумажной фабрики уникальны тем, что впервые обнаружены в Монголии.
Таким образом, было обнаружено, что 700 лет назад кочевые монголы производили бумагу на своей территории, что открыло новую страницу в истории монгольской культуры.
Ученый Очир Аюудай писал, что Международный институт изучения кочевых цивилизаций сообщил, что в руинах Цантын Дэрс были обнаружены две бумажные фабрики. Исследование продолжается.
источник: Middle Asian News