Обнаружены археологические находки, доказывающие, что бумага производилась в Монголии

CentralAsia (MNG) - Бумага, пожалуй, одно из самых важных изобретений всех времен в истории человечества. Происхождение бумаги было обусловлено появлением письменности – ведь помимо изобретения алфавита и грамматики, необходимо было на чем-то писать.

Следы производства бумаги во времена Монгольской империи были обнаружены в месте под названием Цант Дэрс на территории сомона Орхон аймака Сэлэнгэ. Ранее в этом районе сомона были обнаружены руины древнего города, и ведется новое исследование.

В результате исследований были вновь обнаружены и идентифицированы каменные строения и мельницы, где производилась бумага, а также другие находки.

Руины Цантын Дэрс относятся к периоду Монгольской империи в XIII-XIV веках, и очень интересно, что солому измельчали ​​на мелкие кусочки с помощью каменной мельницы и использовали для изготовления бумаги. Монгольское слово «дэрс» переводится на русский язык как «ковыль» и «солома».

Остатки этой бумажной фабрики уникальны тем, что впервые обнаружены в Монголии.

Таким образом, было обнаружено, что 700 лет назад кочевые монголы производили бумагу на своей территории, что открыло новую страницу в истории монгольской культуры.

Ученый Очир Аюудай писал, что Международный институт изучения кочевых цивилизаций сообщил, что в руинах Цантын Дэрс были обнаружены две бумажные фабрики. Исследование продолжается.

источник: Middle Asian News

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