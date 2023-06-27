В Монголии госпитализирован человек с подозрением на заражение бубонной чумой

Иллюстративное фото

CentralAsia (MNG) - В областную больницу Гоби-Алтайского аймака (региона) Монголии, расположенного на границе с Китаем, поступил пациент в критическом состоянии с подозрением на заболевание бубонной чумой. Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Национального центра изучения зоонозных инфекций Энхбаярын Дулмаа.

Как уточнила сотрудник центра, слова которой приводит ТАСС, в областную больницу 21-летний молодой человек прибыл из поселения Бугат Гоби-Алтайского аймака 26 июня. У него был обнаружен ряд симптомов бубонной чумы, в том числе высокая температура. Контактировавшие с ним 40 человек изолированы. По ее словам, результаты анализа на бубонную чуму еще не поступили, поэтому окончательный диагноз пока не подтвержден.

Медики оценивают состояние молодого человека как критическое. В областной больнице введен режим инфекционного контроля. На заседании специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось в ночь с 26 на 27 июня, было принято решение ввести в регионе режим повышенной готовности на шесть дней.

Режим повышенной готовности предполагает, что с 27 июня и последующие шесть дней будут ограничены въезд и выезд людей за пределы поселения Бугат и аймака, временно запрещена продажа спиртных напитков. Все расположенные в регионе медицинские учреждения переводятся в режим повышенной готовности.

23 июня Национальный центр изучения зоонозных заболеваний сообщил об обнаружении 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах Монголии. Министр здравоохранения Монголии Содномын Чинзориг объяснил риск вспышки зоонозных инфекций активным развитием скотоводства в стране.

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