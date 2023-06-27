В Минобороны Узбекистана опровергли якобы планировавшуюся отправку военных и техники в Россию на фоне мятежа Пригожина

CentralAsia (UZ) - Министерство обороны Узбекистана опровергло сообщения, распространяемые в социальных сетях, о том, что военнослужащие Узбекистана были готовы помочь России в связи с попыткой военного мятежа ЧВК «Вагнер», но не выехали в связи с разрешением ситуации.

Как пишет «Газета.uz», на видео видно выстроенную в ряд военную технику под государственным флагом Узбекистана и военных. Поверх видео красными буквами надпись с грамматическими ошибками, которая может быть переведена на русский язык как «Выехали в Россию защищать мигрантов».

«Сообщение не соответствует действительности. На видео показана техника, участвовавшая в патриотическом фестивале, прошедшем в марте этого года в городе Чирчике», — заявили в Минобороны.

Представители Минобороны попросили представителей СМИ и блогеров не искажать информацию. Там также напомнили, что за распространение необоснованной ложной информации предусмотрена ответственность.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.

27 июня ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» в России. Также в Минобороны РФ заявили, что начата подготовка к передаче тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России.