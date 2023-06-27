Путин обратился к военным в Кремле: Вы предотвратили гражданскую войну

CentralAsia (CA) - Российским вооруженным силам удалось практически остановить гражданскую войну, заявил в ходе обращения к военным с крыльца Грановитой палаты в Кремле президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», - отметил он.

По его словам, военные в сложные времена «встали на пути смуты», итогом которой был бы хаос. Их быстрая и четкая работа позволила не допустить жертв среди мирного населения, сказал российский лидер.

«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ — не с ними», - добавил Путин.

Глава государства заявил, что во время действий ЧВК «Вагнера» не пришлось снимать военных с задач в зоне «спецоперации».

В ходе выступления Путин также объявил минуту молчания в память о летчиках, которые погибли во время событий с ЧВК «Вагнер» 24 июня.

Во встрече приняли участие более 2,5 тыс. военных, сотрудников правоохранительных органов и представителей других силовых структур. Глава государства поблагодарил весь личный состав ВС РФ, правоохранительных органов и спецслужб «за отвагу, доблесть и верность народу России».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позднее заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено.

27 июня ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» в России. Также в Минобороны РФ заявили, что начата подготовка к передаче тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России.