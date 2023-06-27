ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год, - Путин

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин на встрече с военными сообщил, что ЧВК «Вагнер» «полностью обеспечивалось государством», пишет «Коммерсантъ».

По его словам, государство оплачивало деятельность группы. С мая 2022 года по май 2023 года государство заплатило ЧВК «Вагнер» 86 млрд 262 млн рублей. Эти деньги выделялись на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты.

Как заявил президент России, собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин заработал за этот период 80 млрд руб., поставляя через Военторг питание для военных. «Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», - заверил Путин.

Он отметил, что из 86 млрд 262 млн рублей от государства, которые ушли на финансирование ЧВК «Вагнер» с мая 2022 года по этот год, 70 млрд 384 млн рублей ушли на денежное содержание, 15 млрд 877 млн рублей — на стимулирующие выплаты.

Кроме того, по его словам, 110 млрд 179 млн рублей было выделено на страховые выплаты.

Он подчеркнул, обращаясь к военным, «мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением».

«Потому что действительно они проявляли мужество и героизм. Наши солдаты, офицеры российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей. Проявляли также и героизм, и самопожертвование, но и те, кто служил и работал в этой компании "Вагнер", пользовался уважением в стране», - сказал президент России.

«Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге. Но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие, во всяком случае, из них были бы утрачены. И вы этого не допустили», - добавил он.

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