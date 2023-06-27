Лукашенко о том, как предложил Путину не торопиться «мочить» Пригожина

CentralAsia (KZ) - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным по мятежу владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который он устроил 24 июня в России.

Как пишет белорусское издание «Белта», «тревожную информацию» о событиях в России он начал получать утром 24 июня.

«Самое опасное, как я понял, — это не в том, какая она была, ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», - рассказал Лукашенко.

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